Тренер ЦСКА по физподготовке покинул клуб

Тренер московскогопо физической подготовкепокинул клуб, сообщает «Чемпионат».

Теперь за физическую готовность команды отвечает Руслан Зубик.

50-летний-летний испанский специалист не первый раз уходит из ЦСКА. Гранеро ушел из клуба в июле 2018 года после восьми лет работы. В январе 2019 года он вернулся в ЦСКА.

Напомним, ранее стало известно, что матчи чемпионата России по футболу после возобновления сезона будут проходить со зрителями на трибунах. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10 процентов. 0