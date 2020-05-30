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    «Александрия» — «Заря»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Александрия — Заря: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.05.2020)

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Александрия Заря
    В 17:00 в плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги начнётся матч «Александрия» — «Заря».

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    Последний матч между собой: «Александрия» — «Заря» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Александрия» — «Заря». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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