ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСможет ли Моуринью снова выиграть Лигу чемпионов?
  • 21:16
    • ВЭБ.РФ раскрыл детали приобретения ЦСКА
  • 21:13
    • СМИ: «Ливерпуль» в скором времени заключит контракт с Вернером
  • 17:40
    • Федерер — самый богатый спортсмен в мире
  • 17:24
    • New York Times: Финал Лиги чемпионов перенесут из Стамбула
  • 12:44
    • Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня
    Все новости спорта

    ВЭБ.РФ раскрыл детали приобретения ЦСКА

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Государственная корпорация ВЭБ.РФ опубликовала финансовую отчетность, в которой раскрыла детали приобретения ЦСКА.

    Футболисты ЦСКА
    Футболисты ЦСКА

    Корпорация заполучила 77,64 процента акций московского клуба, которые были приобретены у Евгения Гинера за 18 миллиардов рублей.

    ВЭБ и ЦСКА объявили о сделке еще 22 апреля, не назвав сумму. Госкорпорация стала основным владельцем московского клуба, но Гинер остался президентом.

    Председателем совета директоров ЦСКА был выбран помощник президента РФ Владимира Путина, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ и экс-министр экономического развития России Максим Орешкин. Гинер стал его заместителем.

    «21 апреля 2020 года ВЭБ.РФ были приобретены 9 595 штук обыкновенных именных акций АО "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА" дополнительного выпуска на общую сумму 18 миллиардов рублей. Доля участия Группы в уставном капитале общества составляет 77,64%.

    Одновременно АО "ПФК ЦСКА" осуществило досрочное погашение в той же сумме ранее предоставленных ВЭБ.РФ кредитов.

  • Госкорпорация ВЭБ стала основным владельцем ЦСКА
  • Читайте по теме

    • На дату подписания настоящей промежуточной сокращенной консолидированной отчетности отчет об итогах дополнительного выпуска акций АО "ПФК ЦСКА" не зарегистрирован. На данный момент Группа ведет определение справедливой стоимости активов, обязательств и условных обязательств приобретенного актива.

    АО "ПФК ЦСКА" было приобретено в целях повышения его рыночной стоимости», — сообщается в отчетности ВЭБ.РФ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Карантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 27/05/2020 в 03:05
    •
  • Прогноз
  • «Фрайбург» — «Байер»
  • 2.20
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Байер» свою безвыигрышную серию выездов в Фрайбург?
  • «Фрайбург» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Поднимется ли «Дармштадт» к лидерам?
  • «Дармштадт» — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Проведет ли «Бавария» очередной уверенный матч дома?
  • «Бавария» — «Фортуна». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» — «Атлетико» Футбол Цена беспечности. Матч на «Энфилде» привел к вспышке коронавирусаСпортивные мероприятия в марте ускорили развитие пандемии коронавируса в Великобритании 27/05/2020 в 23:310
  • 20:27
    • Серия А может возобновиться матчем «Аталанты» и «Сассуоло»
  • 20:05
    • Холанн пропустит матч с «Падерборном»
  • 19:02
    • Уайт о лучшем бойце в истории UFC: Джон Джонс — величайший. Без вопросов
    «Милан» — «Шальке». Лига чемпионов 2005/2006 Футбол Играли достойно, но пролетели мимо. О матче «Шальке» на «Сан-Сиро» в 2005-мВ 2005-м году «Шальке» здорово выглядел в Лиге чемпионов, но закончил группу не очень удачно 27/05/2020 в 18:030
  • Экспресс дня

  • «Бавария» станет еще ближе к «Серебряной салатнице»
  • 3.02
    •
  • 21:34
    • Медведев пообещал справедливо распределять билеты среди болельщиков «Зенита»
  • 20:01
    • «Ак Барс» переподписал контракты с Воронковым и Галимовым
  • 19:49
    • «Торпедо-БелАЗ» обыграло «Смолевичи»
    Оливер Гласнер Футбол Разгром в Леверкузене. «Вольфсбург» прервал впечатляющую серию «Байера»«Байер» проиграл впервые с февраля, а «Вольфсбург» укрепил позицию в таблице 27/05/2020 в 16:110
  • 10:31
    • Бой Поветкина и Уайта может состояться в августе
  • 19:34
    • Аршавин рассказал о сорвавшемся трансфере в «Спартак»
  • 19:21
    • «Ахмат» объявил о продлении контрактов с четырьмя игроками
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.20
  • Прогноз на матч Фрайбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.21
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Флора — Калев
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Хольштайн Киль — Арминия
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Шальке — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Герта — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Майнц — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Белшина — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Пяст — Висла Краков
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие