ВЭБ.РФ раскрыл детали приобретения ЦСКА

Государственная корпорация опубликовала финансовую отчетность, в которой раскрыла детали приобретения

Корпорация заполучила 77,64 процента акций московского клуба, которые были приобретены у Евгения Гинера за 18 миллиардов рублей.

ВЭБ и ЦСКА объявили о сделке еще 22 апреля, не назвав сумму. Госкорпорация стала основным владельцем московского клуба, но Гинер остался президентом.

Председателем совета директоров ЦСКА был выбран помощник президента РФ Владимира Путина, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ и экс-министр экономического развития России Максим Орешкин. Гинер стал его заместителем.

«21 апреля 2020 года ВЭБ.РФ были приобретены 9 595 штук обыкновенных именных акций АО "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА" дополнительного выпуска на общую сумму 18 миллиардов рублей. Доля участия Группы в уставном капитале общества составляет 77,64%.

Одновременно АО "ПФК ЦСКА" осуществило досрочное погашение в той же сумме ранее предоставленных ВЭБ.РФ кредитов.

На дату подписания настоящей промежуточной сокращенной консолидированной отчетности отчет об итогах дополнительного выпуска акций АО "ПФК ЦСКА" не зарегистрирован. На данный момент Группа ведет определение справедливой стоимости активов, обязательств и условных обязательств приобретенного актива.

АО "ПФК ЦСКА" было приобретено в целях повышения его рыночной стоимости», — сообщается в отчетности ВЭБ.РФ. 0