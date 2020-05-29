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    «Городея» — «Неман»: онлайн-трансляция начнется в 20:00

    Городея — Неман: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.05.2020)

    Футбол
    В 20:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч «Городея» — «Неман».

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    Последний матч между собой: «Городея» — «Неман» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Неман»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Городея» — «Неман». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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