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    «Копетдаг» — «Алтын Асыр»: онлайн-трансляция начнется в 16:00

    Копетдаг — Алтын Асыр: смотреть онлайн, прямая трансляция (28.05.2020)

    Футбол Футбол Туркмении
    В 16:00 в Премьер-лиге Туркмении начнётся матч «Копетдаг» — «Алтын Асыр».

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    Последний матч между собой: «Алтын Асыр» — «Копетдаг» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Алтын Асыр»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Копетдаг» — «Алтын Асыр». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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