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    «Унион» — «Майнц»: онлайн-трансляция начнется в 21:30

    Унион — Майнц: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.05.2020)

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    В 21:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Унион» — «Майнц».

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    Последний матч между собой: «Майнц» — «Унион» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Унион»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Унион» — «Майнц». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

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