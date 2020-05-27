Унион — Майнц: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.05.2020)

В 21:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Майнц» — «Унион» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Унион»).

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