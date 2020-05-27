Флик повторил достижение Гвардиолы в «Баварии»

В рамках 28-го тура чемпионата Германиина выезде минимально одолела(1:0).

Для главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика эта победа стала 15-й в первых 18 матчах на посту наставника команды. Немецкий специалист стал вторым тренером, которому удалось достичь такого результата.

Ранее это удалось нынешнему наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который работал в мюнхенском клубе с 2013 по 2016 год.

После этого матча «Боруссия» отстает от «Баварии» на семь очков в турнирной таблице Бундеслиги за шесть туров до конца чемпионата. 0