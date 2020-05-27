Фавр: «Боруссия» заслужила ничью в матче с «Баварией»

Главный тренерпрокомментировал результат матча Бундеслиги с(0:1).

«Я считаю, что это были очень хорошие 90 минут в нашем исполнении. В первые 30 минут мы играли хорошо, но потом опустились очень глубоко. Во втором тайме мы тоже играли хорошо. У нас были моменты, но не хватало предпоследнего и последнего паса. Мы могли победить, ничья была бы заслуженным итогом.

В гонке за титул будет очень сложно. Семь очков отставания за шесть туров до конца — будет очень тяжело», — цитирует Фавра пресс-служба мюнхенцев.

После этого матча «Боруссия» отстает от «Баварии» на семь очков в турнирной таблице Бундеслиги за шесть туров до конца чемпионата. 0