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    Дзюба назвал уход Семина из «Локо» «позорищем»

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о решении «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Откровенно говоря, меня поражает общественность: они говорят или отмалчиваются? "Локомотив" должен остаться нашим конкурентом, команда опытная и сбалансированная, хороший костяк, умеют добиваться результата.

    Но позорище, что убирают Семина именно так. С такими формулировками. Когда их руководство говорит, что не только результат главное — я в замешательстве. А что главное? Мало воспитанников? Посчитать — их там много, Палыч всем шанс дает.

    Убирать сейчас одного из мэтров нашего футбола... Я не понимаю, почему в России к таким легендарным людям так относятся? Для меня это всегда было загадкой. Так легко убрать, без прощания, захотели и убрали. Это люди, которые футбол понимают если не с вертолета, то из космоса. Почему так наплевательски относятся к болельщикам, футболу?

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    • Будут свои дела делать теперь. "Локомотиву" будет трудно удержаться, люди пришли, которым на клуб все равно. Звучит жестковато, но это так и есть. Команда при нем берет чемпионства, кубки, выступает достойно, с "Ювентусом" играли на равных, а теперь захотели и убрали, какие были формулировки? Теперь направление — всех продать и омолаживать?

    Доказано, что команда должна быть сбалансированной — опытные ребята и талантливая молодежь. Так было, есть и будет. Чудес не бывает, чтобы только молодыми выигрывать», — сказал Дзюба в эфире Instagram «Матч ТВ». 0

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