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    «Айнтрахт Ф» — «Фрайбург»: онлайн-трансляция начнется в 21:30

    Айнтрахт Ф — Фрайбург: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.05.2020)

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    В 21:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Айнтрахт Ф» — «Фрайбург».

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    Последний матч между собой: «Фрайбург» — «Айнтрахт Ф» 1:0 (полная статистика встреч).

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