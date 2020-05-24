Майнц — РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.05.2020)

В 16:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

В турнирной таблице «Майнц» занимает 14 место с 27 очками, «РБ Лейпциг» — 5 место с 51 очком.

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Майнц» 8:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «РБ Лейпциг»).

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