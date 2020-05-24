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    «Кёльн» — «Фортуна»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Кёльн — Фортуна: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.05.2020)

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    В 19:00 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Кёльн» — «Фортуна».

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    Последний матч между собой: «Фортуна» — «Кёльн» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кёльн» — «Фортуна». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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