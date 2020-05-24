Жером Боатенг готов остаться в клубе из-за Флика

Защитникзаявил, что готов остаться в клубе на следующий сезон. Он доволен новым тренером

«Ещё до прихода Ханс-Дитера Флика задумывался о своём будущем. Сейчас в "Баварии" чувствую себя хорошо и могу представить, что останусь в клубе. Сфокусирован на "Баварии" и на нынешнем сезоне.

Мне нужно доверие тренера и его штаба. Теперь оно снова у меня появилось. До прихода Флика я усердно тренировался, но не выходил на поле и не получал шанса войти в ритм. Это тяжело каждому игроку. Флик с самого начала сказал, что рассчитывает на меня и ценит мои навыки. Сейчас я снова наслаждаюсь футболом», — цитирует футболиста Welt am Sonntag. 0