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    Жером Боатенг готов остаться в клубе из-за Флика

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    Защитник «Баварии» Жером Боатенг заявил, что готов остаться в клубе на следующий сезон. Он доволен новым тренером Хансом-Дитером Фликом.

    Жером Боатенг
    Жером Боатенг

    «Ещё до прихода Ханс-Дитера Флика задумывался о своём будущем. Сейчас в "Баварии" чувствую себя хорошо и могу представить, что останусь в клубе. Сфокусирован на "Баварии" и на нынешнем сезоне.

    Мне нужно доверие тренера и его штаба. Теперь оно снова у меня появилось. До прихода Флика я усердно тренировался, но не выходил на поле и не получал шанса войти в ритм. Это тяжело каждому игроку. Флик с самого начала сказал, что рассчитывает на меня и ценит мои навыки. Сейчас я снова наслаждаюсь футболом», — цитирует футболиста Welt am Sonntag. 0

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