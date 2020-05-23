Падерборн 07 — Хоффенхайм (23.05.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 16:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

В турнирной таблице «Падерборн 07» занимает 18 место с 17 очками, «Хоффенхайм» — 9 место с 35 очками.

Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Падерборн 07» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Падерборн 07»).

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