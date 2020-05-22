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    «Славия Мозырь» — «Городея»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Славия Мозырь — Городея: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.05.2020)

    Футбол
    В 18:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч «Славия Мозырь» — «Городея».

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    Последний матч между собой: «Славия Мозырь» — «Городея» 0:1 (полная статистика встреч).

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    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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