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    «Неман» — «Торпедо-БелАЗ»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Неман — Торпедо-БелАЗ: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.05.2020)

    Футбол
    В 19:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч «Неман» — «Торпедо-БелАЗ».

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    Последний матч между собой: «Торпедо-БелАЗ» — «Неман» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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