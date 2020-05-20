«Челси» продлил контракты с Жиру и Кабальеро

Нападающийи вратарьподписали новые контракты с лондонским

Соглашения обоих футболистов рассчитаны до конца сезона-2020/21? сообщает клубная пресс-служба.

«Я рад продолжить путешествие и приключение в "Челси". Не могу дождаться того, чтобы вернуться к игре и наслаждаться футболом с моими товарищами по команде.

Я с нетерпением жду, когда снова надену футболку "Челси", особенно перед нашими болельщиками на полном стадионе», — сказал Жиру.

Ранее сообщалось, что Жиру согласовал личный контракт с «Интером». Также интерес к нападающему проявляли «Лацио» и «Тоттенхэм». «Челси» активировал опцию продления соглашения с французом еще в прошлом месяце.

33-летний Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года. В 76 матчах он забил 21 гол.

38-летний Кабальеро, являющийся резервным вратарем «синих», выступает за клуб с 2017 года, перебравшись из «Манчестер Сити». 0