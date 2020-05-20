Динамо Брест — БАТЭ. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.05.2020)

Составы команд:
«Динамо Брест»: Gaby Kiki, Artem Milevsky, Maksim Vitus, Сергей Кисляк, Oleksandr Noyok, Aleksandr Pavlovets, Павел Павлюченко, Денис Лаптев, Михаил Гордейчук, Roman Yuzepchuk, Pavel Savitskiy.
«БАТЭ»: Боян Настич, Aleksandar Filipovic, Evgeniy Yablonski, Станислав Драгун, Максим Скавыш, Egor Filipenko, Игорь Стасевич, Захар Волков, Dmitry Baga, Павел Нехайчик, Anton Chichkan.
Предыдущий матч соперников: «Динамо Брест» — «БАТЭ» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0