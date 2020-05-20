Легионер «Урала» завершит карьеру ради бизнеса

Президент екатеринбургскогосообщил, что 32-летний полузащитник, скорее всего, покинет клуб и завершит карьеру профессионального футболиста, чтобы сосредоточиться на бизнесе.

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«Мы, скорее всего, расстанемся с Колей. Мы вчера об этом разговаривали. Он сказал: "Я хочу закончить карьеру. У меня в Болгарии свой бизнес, он требует, чтобы я здесь был. Могу подписать бумагу — если начну играть в футбол, то заплачу вам деньги", — цитирует Иванова "Екатеринбург Онлайн".

Димитров выступает за "Урал" с 2017 года. Ранее хавбек защищал цвета софийской "Славии", "Ксанти", "Манисаспора", "Болуспора", "Самсунспора", "Касымпаши" и софийского "Левски".

В нынешнем сезоне Николай помог "Уралу" в 18 матчах российской Премьер-лиги. В его активе 1 гол и 5 результативных передач. 0