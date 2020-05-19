Юран: Команда у «Химок» боеспособная, игроки голодные

Сергей Юран
globallookpress.com
15 мая исполком РФС принял решение завершить сезон в ФНЛ по состоянию на 17 марта. Прямые путевки в элиту российского футбола получили «Химки» и «Ротор».
«Команда довольна хорошая, средний возраст 23-24 год. Наши игры показали, что две-три позиции можно усилить.
Команда боеспособная. Игроки голодные. Они понимают, что есть шанс на контракт с серьезным клубом российским.
Не нужно подталкивать, они прекрасно понимают. И зарплаты будут другие, и перспективы хорошие», — сказал Юран в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». 0