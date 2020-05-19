«Зенит» отказался от пункта о выходе в плей-офф ЛЧ в новом контракте Семака

Стало известно, почему затянулись переговоры о новом контракте междуи главным тренером

Как сообщает «Спорт день за днем», изначально «Зенит» предлагал тренеру соглашение со схеме «1+1», и это не устроило Семака. В итоге клуб пошел на уступки.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что новый контракт с Семаком будет подписан по схеме «2+1».

Еще один пункт, из-за которого возникли вопросы, — это задача пройти в плей-офф Лиги чемпионов, которую руководство поставило Семаку.

В «Зените» не были удовлетворены результатами команды в турнире в этом сезоне и хотели потребовать от тренера более хороших выступлений.

Однако от этого пункта пришлось отказаться в связи с кризисом в мировом футболе и нестабильной ситуацией с доходами «Зенита».

44-летний тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года. В прошлом сезоне команда стала чемпионом России, а в этом опережает ближайших преследователей — «Локомотив» и «Краснодар» — на 9 очков. 0