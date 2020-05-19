Азар: Очень счастлив вернуться к тренировкам на поле

Полузащитникрассказал о своем восстановлении после травмы и о тренировках команды перед возобновлением сезона-2019/20 чемпионата Испании.

«Очень счастлив вернуться к тренировкам на поле, к работе с партнерами по команде. Спустя два месяца восстановления мне нужно больше физических нагрузок и работы с мячом. Очень хочу быть готовым к первой игре после паузы из-за пандемии.

Мы все ждем, когда начнутся матчи. По сути, сейчас тренировки стали, как раньше. На первой неделе после карантина, когда мы занимались индивидуально, все было странно, но теперь все стало по-прежнему», — цитирует Азара официальный сайт «сливочных».

Азар перешел в «Реал» летом 2019 года из «Челси» за 100 миллионов евро. В этом сезоне он провел 15 матчей за «Королевский клуб», на его счету один гол и пять результативных передач. 0