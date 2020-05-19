КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейдон СанчоКаким будет будущее Санчо?
  • 10:46
    • Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге бойцов UFC
  • 10:29
    • «Уфа» прошла тестирование на коронавирус
  • 08:04
    • Игрока «Челси» арестовали по подозрению в изнасиловании
  • 23:55
    • Источник: Три игрока «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус
  • 01:31
    • У врача и тренера вратарей «Динамо» диагностирован коронавирус
    Все новости спорта

    Азар: Очень счастлив вернуться к тренировкам на поле

    Футбол Футбол Испании Реал Мадрид
    Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал о своем восстановлении после травмы и о тренировках команды перед возобновлением сезона-2019/20 чемпионата Испании.

    Эден Азар
    Эден Азар

    «Очень счастлив вернуться к тренировкам на поле, к работе с партнерами по команде. Спустя два месяца восстановления мне нужно больше физических нагрузок и работы с мячом. Очень хочу быть готовым к первой игре после паузы из-за пандемии.

    Мы все ждем, когда начнутся матчи. По сути, сейчас тренировки стали, как раньше. На первой неделе после карантина, когда мы занимались индивидуально, все было странно, но теперь все стало по-прежнему», — цитирует Азара официальный сайт «сливочных».

    Азар перешел в «Реал» летом 2019 года из «Челси» за 100 миллионов евро. В этом сезоне он провел 15 матчей за «Королевский клуб», на его счету один гол и пять результативных передач. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Лестер», «Рубин» и другие. Как сенсационные чемпионы затем выступали в еврокубках?
  • 15/05/2020 в 13:40
    •
  • Прогноз
  • «Ахал» — «Алтын Асыр»
  • 1.91
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится матч лидеров в чемпионате Туркменистана?
  • «Ахал» — «Алтын Асыр». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сможет ли «Пайде» разгромить удобного соперника?
  • «Пайде» — «Тулевик». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Калью» продолжит побеждать?
  • «Курессааре» — «Калью». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Роберт Левандовски Футбол Дейвис — лучший левый защитник в мире. «Бавария» вновь оторвалась от конкурентовМюнхенская команда одержала победу над «Унионом» Вчера в 15:260
  • 07:32
    • «Рубин» вошел в рейтинг неожиданных чемпионов
  • 11:33
    • «Торпедо» вернуло Калошина в «Ахмат»
  • 11:16
    • «Авангард» покинули восьми футболистов
    «Боруссия» Дортмунд выиграла при тишине родной арены Футбол Возвращение Бундеслиги. Что мы узнали?Каким выдалось возвращение топ-футбола? Вчера в 05:240
  • Экспресс дня

  • Прервет ли «Динамо» Брест победное шествие БАТЭ?
  • 2.86
    •
  • 11:01
    • Азар: Очень счастлив вернуться к тренировкам на поле
  • 10:13
    • Президент ПСЖ — самый влиятельный человек в футболе
  • 08:51
    • Защитник «Барселоны» может перейти в «Реал»
    АПЛ может вернуться уже 12 июня Футбол Возвращение АПЛ. «Проект Перезапуск» в вопросах и ответахОтветы на ключевые вопросы относительно возобновления чемпионата Англии 17/05/2020 в 21:190
  • 08:35
    • Леонсис: Сезоны в НХЛ и НБА будут доиграны, но без зрителей
  • 08:20
    • Клуб МЛС отказался покупать Бейла
  • 07:49
    • В чешском клубе выявлен случай коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.91
  • Прогноз на матч Ахал — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Курессааре — Калью
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Легион — Левадия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Пайде — Тулевик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Брест — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Таллинна Калев — Нарва
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.86
  • Экспресс дня 20 мая
  • Завтра в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Флора — Таммека
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие