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    «Ахал» — «Алтын Асыр»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    Ахал — Алтын Асыр (19.05.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Футбол Туркмении
    В 16:30 в чемпионате Туркмении по футболу начнётся матч «Ахал» — «Алтын Асыр».

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    Последний матч между собой: «Алтын Асыр» — «Ахал» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ахал»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ахал» — «Алтын Асыр». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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