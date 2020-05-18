Соболев счастлив присоединиться к «великой красно-белой семье»

Нападающий «Спартака»поделился эмоциями от подписания долгосрочного контракта с «красно-белыми» после выкупа у «Крыльев Советов».

«Я признателен "Спартаку" за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер.

Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли.

Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков.

Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье!» — цитирует Соболева официальный сайт «Спартака».

В аренде в «Спартаке» Соболев провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, сделав 2 голевые передачи. 0