Соболев счастлив присоединиться к «великой красно-белой семье»

Александр Соболев
globallookpress.com
«Я признателен "Спартаку" за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер.
Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли.
Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков.
Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье!» — цитирует Соболева официальный сайт «Спартака».
В аренде в «Спартаке» Соболев провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, сделав 2 голевые передачи. 0