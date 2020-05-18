Салугин объяснил причины завершения карьеры в 31 год

Бывший нападающий ЦСКАрассказал, почему решил завершить карьеру профессионального футболиста в 31 год.

«Я закончил, все. Для себя решение принял — финиш. Нет той тяги, что раньше. Не горит!

Все эти схемы, тактики, оборона-атака, единоборства… По три часа теории бывало! Уже голова болит, с ума сойти можно.

Я не скучаю по ежедневным тренировкам. Особенно по утренним. Если поиграть хочу — еду в "Лужники". Три раза в неделю с пацанами собираемся — мне за глаза хватает», — цитирует Салугина «Чемпионат».

Салугин также выступал за «Торпедо-БелАЗ», «Амкар», «Торпедо», «Волгу», «Ростов», «Крылья Советов», «Текстильщик-Телеком» и «Нижний Новгород». 0