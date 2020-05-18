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    Капелло назвал идеальный клуб для Холанна

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    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал клуб, который больше других подошел бы нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну, сообщает Daily Mail.

    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    По данным источника, специалист считает идеальной командой для 19-летнего норвежского футболиста «Ливерпуль». 73-летний итальянец отметил способность главного тренера английской команды Юргена Клоппа превращать своих форвардов в лучших игроков в мире.

    Напомним, в зимнее трансферное окно Холанн перешел из «РБ Зальцбург» в «Боруссию» Д за 20 миллионов евро. Всего в текущем сезоне 19-летний форвард забил 41 мяч в 34 матчах.

    Его действующий контракт игрока со «шмелями» рассчитан до 2024 года, с 2022 может быть активирован пункт о выкупе футболиста за 70 миллионов евро. 0

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