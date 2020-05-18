Агент рассказал о борьбе за Еременко в 2014 году

Футбольный агентрассказал, как в 2014 году московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак» пытались заполучить полузащитника казанского «Рубина», который ныне выступает за «Ростов».

«Первым интерес к Еременко обозначил "Спартак", но их подход меня удивил, потому что на встречу со мной почему-то пришел футбольный агент Череповский. В то время как с "Динамо" были многократные встречи с Аджоевым и Черчесовым, а у ЦСКА — с Бабаевым и Яровинским. Затем мы встречались и с главными тренерами "Динамо" и ЦСКА. Это о многом говорило.

После разговора с Черчесовым в отеле Еременко сказал, что ему все нравится и он хочет в "Динамо". Но мы уже договорились о встрече с Бабаевым и Слуцким, поэтому обязаны были съездить. Я сразу предупредил ЦСКА, что игрок воодушевлен встречей с Черчесовым — мы приедем, но ничего не обещаем.

Встреча с ЦСКА прошла в их старом офисе, где армейский манеж. Помню, мы задерживались и быстро ехали по Третьему кольцу, но оказалось, что не зря. Еременко после встречи со Слуцким и Бабаевым сказал: "Нет, все-таки ЦСКА". Разговор со Слуцким был решающим», — приводит слова Трабукки «Чемпионат». 0