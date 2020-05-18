Два фаната «Баварии» смотрели матч с 12-метрового дерева
globallookpress.com
Два фаната залезли на 12-метровое дерево возле стадиона «Униона», сообщает Bild.
Болельщикам удалось какое-то время вживую понаблюдать за игрой, но затем нарушителей заметила полиция. Полицейские вынудили фанатов спуститься с дерева, но не стали подвергать их серьезному наказанию. Любителей футбола только вывели с территории, прилегающей к стадиону.
Встреча в Берлине завершилась победой мюнхенцев (2:0), которые после паузы в чемпионата Германии продолжили лидировать в турнирной таблице.
Union — Bayern 0:2 — Fan im Baum sieht Bayern-Sieg https://t.co/tAUPXoB8Zy— BILD (@BILD) May 17, 2020