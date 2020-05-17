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    «Унион» — «Бавария»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Унион — Бавария (17.05.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Унион Берлин Бавария Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В 19:00 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Унион» — «Бавария».

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    Последний матч между собой: «Бавария» — «Унион» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Бавария»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Унион» — «Бавария». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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