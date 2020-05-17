Ткаченко: Это трансферное окно будет тяжелым, клубы не смогут покупать задорого

Руководитель компании ProSportsManagementподелился мнением о ближайшем трансферном окне.

«Доходы от продажи футболистов, конечно, упадут. Но уверен: когда решат проблему с пандемией, футбол, по крайней мере на Западе, восстановится через год-полтора и вернется к тем параметрам, которые были до. И тогда быть донором очень выгодно: высокие трансферные суммы будут помогать футболу.

Футбол не может находиться в отрыве от экономики. Это трансферное окно будет тяжелым. Как клуб будет кого-то покупать, если он еще вчера просил снизить зарплаты своим футболистам?

К экономическому давлению добавилось социальное: нет поддержки больших трансферов. Но это касается средних клубов.

Некоторые большие клубы ставят другие задачи: "А что есть интересного? Принесите какие-то оппортунистические идеи?" Можно порассуждать, хотя пока это утопия.

Сегодня "Барселона" никого не может купить, она в очень плохом состоянии, в том числе из-за спорной финансовой политики, спорной политики инвестиций в зарплаты.

Для всех понятно, что невозможен трансфер Неймара. Соответственно, Неймара сможет купить либо "Реал", либо "Ювентус", либо "Бавария".

А, предположим, что "Сити" не был бы скован проблемой с фэйр-плей и снова захотел бы купить Месси! Это утопия, но в сегодняшних условиях она может оказаться реальностью.

Будут большие ограничения. Средние и большие клубы не смогут задорого покупать футболистов не только потому, что у них нет денег, но потому, что у них есть давление со стороны игроков, которым они попробовали снизить зарплаты, не будет большой поддержки со стороны болельщиков», — сказал Ткаченко в прямом эфире «Академии футбола». 0