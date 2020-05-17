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    «Сувон Блюуингс» — «Ульсан Хендай»: онлайн-трансляция начнется в 10:30

    Сувон Блюуингс — Ульсан Хендай (17.05.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Футбол Южной Кореи
    В 10:30 в чемпионате Южной Кореи по футболу начнётся матч «Сувон Блюуингс» — «Ульсан Хендай».

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    Последний матч между собой: «Сувон Блюуингс» — «Ульсан Хендай» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ульсан Хендай»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Сувон Блюуингс» — «Ульсан Хендай». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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  • «Сувон Блюуингс» — «Ульсан Хендай»
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  • Сегодня в 10:30
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