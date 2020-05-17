Семак: У всех игроков «Зенита» отрицательный результат теста на коронавирус

Главный тренерпрокомментировал предстоящее возобновление тренировочного процесса команды.

Слова Семака приводит официальный сайт «Зенита».

«Сейчас мы занимаемся тестированием игроков на коронавирус, у всех отрицательный результат, слава Богу. Начинаем работать в том режиме как позволяют власти — это индивидуальные тренировки, с соблюдением всех мер предосторожности. Постараемся обезопасить игроков и тренерский штаб, контакт минимальный.

Будем заниматься так: тренер, один игрок, по два, если нам разрешат. Будем шаг за шагом двигаться, как только ситуация позволит, в более крупных группах, затем начнем полноценные тренировки. Пока полноценным тренировочным процессом это не назовешь, но это лучше, чем ничего», — сказал Семак.

«Настроение хорошее. Пока никто не знает, насколько все пройдет гладко, но мы знаем сроки возобновления, можем строить некую программу подготовки, что уже радует», — добавил тренер. 0