Лидер «Ливерпуля» два года назад отказал «Реалу»

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    Бывший тренер сборной Египта Хани Рамзи рассказал, что в 2018 году его соотечественник и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах мог перейти в «Реал».

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах

    «В сборной тогда работал Эктор Купер, у нас был тренировочный лагерь в Швейцарии, в марте 2018 года. Я поговорил с Мохамедом, и он рассказал мне, что получил предложение от "Реала". Предложение было очень хорошим, но Салах обсудил его со мной и Купером, после чего решил остаться в "Ливерпуле", потому что чувствовал себя там комфортно», — цитирует Рамзи Goal.com.

    Позднее, в мае 2018 года «Ливерпуль» уступил «Реалу» (1:3) в финале Лиги чемпионов, а Салах получил в той встрече травму. 0

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