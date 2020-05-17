Кёльн — Майнц: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.05.2020)

В 16:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

В турнирной таблице «Кёльн» занимает 10 место с 32 очками, «Майнц» — 15 место с 26 очками.

Последний матч между собой: «Майнц» — «Кёльн» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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