Cтатую Ибрагимовича перенесут из-за атак болельщиков

Статуя шведского нападающего, установленная у стадиона его родного клуба, будет перенесена в другое место, сообщает Sydsvenskan.

Муниципалитет города Мальме уже связался с исполнительным директором клуба Никласом Карлненом, чтобы обсудить с ним новое местоположение памятника.

Статуя подверглась ряду атак из-за гнева фанатов после того, как он стал совладельцем другого шведского клуба «Хаммарбю», в составе которого поддерживал физическую форму до возвращения в Италию. Статуе подпилили ногу и свалили с постамента.

Златан Ибрагимович выступал за «Мальме» с 1999 по 2001 год, в составе команды он провел 47 матчей и забил 18 мячей, после чего перешёл в амстардамский «Аякс». 0