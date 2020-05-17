КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РПЛ возвращается 21 июняВозвращение РПЛ. Пиар-трюк или ответ на просьбы болельщиков?
  • 10:13
    • «Локомотив» покинут восемь футболистов
  • 09:58
    • СМИ: «Ювентус» близок к подписанию Погба
  • 09:14
    • «Манчестер Юнайтед» интересен полузащитник «Баварии»
  • 08:46
    • Оверим нокаутом победил Харриса на UFC Fight Night 172
  • 08:11
    • Виллиан: Большинству в АПЛ не нравится идея возобновить сезон
    Все новости спорта

    Cтатую Ибрагимовича перенесут из-за атак болельщиков

    Футбол Милан Футбол Италии Серия A Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Статуя шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, установленная у стадиона его родного клуба «Мальме», будет перенесена в другое место, сообщает Sydsvenskan.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    Муниципалитет города Мальме уже связался с исполнительным директором клуба Никласом Карлненом, чтобы обсудить с ним новое местоположение памятника.

    Статуя подверглась ряду атак из-за гнева фанатов после того, как он стал совладельцем другого шведского клуба «Хаммарбю», в составе которого поддерживал физическую форму до возвращения в Италию. Статуе подпилили ногу и свалили с постамента.

    Златан Ибрагимович выступал за «Мальме» с 1999 по 2001 год, в составе команды он провел 47 матчей и забил 18 мячей, после чего перешёл в амстардамский «Аякс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Рангник может возродить «Милан» ценой его идентичности
  • 03:53
    •
  • Прогноз
  • «Унион» — «Бавария»
  • 2.62
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Бавария» побеждать после карантина?
  • «Унион» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Сумеет ли «Кельн» одолеть «Майнц», оставшись без козла-маскота?
  • «Кельн» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Справится ли минское «Динамо» с деморализованной «Ислочью»?
  • «Динамо» Минск — «Ислочь». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Хорватия — Англия. Евро-2004 Футбол Заруба в Лиссабоне решала судьбу группы. Как Англия и Хорватия сыграли на Евро-2004Вспомним о поединке в рамках группового этапа чемпионата Европы 2004-го года Вчера в 19:130
  • 09:44
    • «Ювентус» подготовил предложение по форварду «Наполи»
  • 09:29
    • «Милан» поборется за форварда «Сантоса»
  • 08:59
    • Cтатую Ибрагимовича перенесут из-за атак болельщиков
    Луис Гарсия Футбол Когда идеальная оборона дает сбой. О матче 1/4 ЛЧ между «Ливерпулем» и «Юве» в 2005-мПеренесемся на несколько минут в еврокубки 15-летней давности и заглянем в 1/4 Лиги чемпионов 15/05/2020 в 18:110
  • Экспресс дня

  • «Бавария» продлит победное шествие?
  • 2.27
    •
  • 08:31
    • Защитник «Боруссии» Дортмунд выбыл до конца сезона
  • 00:56
    • Ткаченко: Это трансферное окно будет тяжелым, клубы не смогут покупать задорого
  • 00:46
    • Пранделли: Почему не подождать до июля? Люди умирают каждый день
    Виллиан Футбол Футбол в Англии. Власти открыли двери для возвращения футбола в июнеНа Туманном Альбионе продолжаются дебаты о том, стоит ли доигрывать сезон 15/05/2020 в 16:230
  • 19:14
    • Чеферин: Футбол должен вернуть жизнь в привычное русло
  • 18:58
    • Кьеллини: То, как Рамос травмировал Салаха в финале ЛЧ, — гениально
  • 18:25
    • «Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Фрайбургом»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Сувон Блюуингс — Ульсан Хендай
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Университет Тайваня — Тайпауэр
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Тайчун — Ред Лайонс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Университет Мин Чуан — Тайбэй Татун
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Тайнан Сити — Хан Юэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Сеул — Кванджу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Соннам — Инчхон Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арминия — Оснабрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Белшина — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кельн — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие