«Ливерпуль» заинтересовался талантом «Ромы»

Николо Дзаньоло
globallookpress.com
Как утверждает Il Tempo, английский клуб изучает возможность подписания хавбека в летнее трансферное окно.
Однако Дзаньоло не является приоритетным вариантом для главного тренера «красных» Юргена Клоппа.
Впрочем Дзаньоло не является приоритетной трансферной целью мерсисайдцев. «Рома» не исключает вероятности продажи игрока из-за финансовых проблем.
«Рома» может согласиться на трансфер Дзаньоло из-за долгов клуба. Стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.
Напомним, 20-летний Дзаньоло перешел в «Рому» летом 2019 года из миланского «Интера». 0