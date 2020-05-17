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    «Ливерпуль» заинтересовался талантом «Ромы»

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    «Ливерпуль» заинтересован в подписании хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло.

    Николо Дзаньоло
    Николо Дзаньоло

    Как утверждает Il Tempo, английский клуб изучает возможность подписания хавбека в летнее трансферное окно.

    Однако Дзаньоло не является приоритетным вариантом для главного тренера «красных» Юргена Клоппа.

    Впрочем Дзаньоло не является приоритетной трансферной целью мерсисайдцев. «Рома» не исключает вероятности продажи игрока из-за финансовых проблем.

    «Рома» может согласиться на трансфер Дзаньоло из-за долгов клуба. Стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.

    Напомним, 20-летний Дзаньоло перешел в «Рому» летом 2019 года из миланского «Интера». 0

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