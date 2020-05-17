КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» продолжает борьбу с «Баварией» за титулРурское дерби в одни ворота. Дортмунд триумфально вышел из карантина
  • 15:45
    • Семак: У всех игроков «Зенита» отрицательный результат теста на коронавирус
  • 15:12
    • Клубы РПЛ получили протокол действий в случае выявления коронавируса у игроков
  • 14:53
    • Футболистов РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию в дни матчей
  • 13:36
    • Мещеряков: Нам никто не гарантировал второе место, если бы Семин остался
  • 10:13
    • «Локомотив» покинут восемь футболистов
    Все новости спорта

    «Динамо Минск» — «Ислочь». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Динамо Минск — Ислочь. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.05.2020)

    Футбол
    В 17:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч «Динамо Минск» — «Ислочь».

  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!

    Составы команд:

    «Динамо Минск»: Игорь Шитов, Miha Goropevsek, Доминик Динга, Ivan Bakhar, Данило, Vladislav Klimovich, Aleksey Rios, Edgar Olekhnovich, Artem Sukhotskiy, Maksim Plotnikov, Mikhail Kozlov.

    «Ислочь»: Yegor Khatkevich, Aleksey Yanushkevich, Aleksandr Papuch, Sergey Kontsevoy, Nikolai Yanush, Sandro Tsveiba, Dmitri Komarovski, Sergey Karpovich, Evgeni Krasnov, Oleg Patotsky, Momo Yansane.

    Предыдущий матч соперников: «Ислочь» — «Динамо Минск» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Возвращение РПЛ. Пиар-трюк или ответ на просьбы болельщиков?
  • 02:35
    •
  • Прогноз
  • «Унион» — «Бавария»
  • 2.62
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Бавария» побеждать после карантина?
  • «Унион» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Сумеет ли «Кельн» одолеть «Майнц», оставшись без козла-маскота?
  • «Кельн» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Справится ли минское «Динамо» с деморализованной «Ислочью»?
  • «Динамо» Минск — «Ислочь». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фотогалерея Бундеслига вернулась. Вот как это былоМаски, интервью на расстоянии, протирание мячей, отсутствие зрителей и социальная дистанция на поле. Как футбол приспосабливается к коронавирусу — в фотогалерее Вчера в 22:49
  • 16:04
    • «Ливерпуль» заинтересовался талантом «Ромы»
  • 15:30
    • Валтонен заинтересован в работе с «Барысом»
  • 14:21
    • Тедеско и легионеры вернутся в «Спартак» на следующей неделе
    Роналдо Футбол «Зубастик» положил двушку и забил на критику. О матче Бразилии и Японии на ЧМ-2006Футбол в некоторых странах только планирует возвращаться к жизни, а до того времени продолжим вспоминать о классных матчах прошлого 17:540
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Байер» борьбу за топ-3 Бундеслиги?
  • 5.35
    •
  • 18:25
    • «Кельн» сыграл вничью с «Майнцем»
  • 18:07
    • «Витебск» потерял очки в матче с «Белшиной»
  • 14:37
    • Фред: Все в «МЮ» хотят, чтобы Погба остался
    Тимо Вернер Футбол «Лейпциг» потерял очки, Вернер не впечатлил«РБ Лейпциг» сыграл вничью в своем первом матче после возобновления Бундеслиги 13:040
  • 14:07
    • «Мерседес» может подписать Феттеля
  • 13:50
    • Якупов может покинуть «Витязь», не сыграв ни одного матча
  • 13:22
    • «Уфа» определилась с датой возобновления тренировок
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.62
  • Прогноз на матч Унион — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Рух — Смолевичи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Копетдаг — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Энергетик Мары — Мерв
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Шагадам — Небитчи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  5.35
  • Экспресс дня 18 мая
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие