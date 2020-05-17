Динамо Минск — Ислочь. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.05.2020)

Составы команд:
«Динамо Минск»: Игорь Шитов, Miha Goropevsek, Доминик Динга, Ivan Bakhar, Данило, Vladislav Klimovich, Aleksey Rios, Edgar Olekhnovich, Artem Sukhotskiy, Maksim Plotnikov, Mikhail Kozlov.
«Ислочь»: Yegor Khatkevich, Aleksey Yanushkevich, Aleksandr Papuch, Sergey Kontsevoy, Nikolai Yanush, Sandro Tsveiba, Dmitri Komarovski, Sergey Karpovich, Evgeni Krasnov, Oleg Patotsky, Momo Yansane.
Предыдущий матч соперников: «Ислочь» — «Динамо Минск» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0