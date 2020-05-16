Сильва останется в «Ман Сити» до конца этого сезона

Полузащитникготов остаться в английском клубе до конца сезона-2019/20 в случае, если он будет возобновлен, сообщает The Mirror.

Контракт 34-летнего футболиста истекает 30 июня 2020 года, однако он готов продлить соглашение с командой Хосепа Гвардиолы до августа.

Ожидается, что новый сезон Сильва начнет в составе «Интер Майами» — американском клубе, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм.

Напомним, сезон АПЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир может быть возобновлен в июне, а оставшиеся матчи будут проходить без зрителей.

Сильва защищает цвета «Манчестер Сити» с 2010 года, до этого он выступал в испанской «Валенсии». 0