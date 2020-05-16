Сильва останется в «Ман Сити» до конца этого сезона

Давид Сильва
globallookpress.com
Контракт 34-летнего футболиста истекает 30 июня 2020 года, однако он готов продлить соглашение с командой Хосепа Гвардиолы до августа.
Ожидается, что новый сезон Сильва начнет в составе «Интер Майами» — американском клубе, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм.
Напомним, сезон АПЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир может быть возобновлен в июне, а оставшиеся матчи будут проходить без зрителей.
Сильва защищает цвета «Манчестер Сити» с 2010 года, до этого он выступал в испанской «Валенсии». 0