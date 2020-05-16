РБ Лейпциг — Фрайбург (16.05.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 16:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

В турнирной таблице «РБ Лейпциг» занимает 3 место с 50 очками, «Фрайбург» — 7 место с 36 очками.

Последний матч между собой: «Фрайбург» — «РБ Лейпциг» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «РБ Лейпциг»).

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