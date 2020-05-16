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    «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    РБ Лейпциг — Фрайбург (16.05.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 16:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «РБ Лейпциг» — «Фрайбург».

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    В турнирной таблице «РБ Лейпциг» занимает 3 место с 50 очками, «Фрайбург» — 7 место с 36 очками.

    Последний матч между собой: «Фрайбург» — «РБ Лейпциг» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «РБ Лейпциг»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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