Хоффенхайм — Герта: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.05.2020)

В 16:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Хоффенхайм» занимает 9 место с 35 очками, «Герта» — 13 место с 28 очками.

Последний матч между собой: «Герта» — «Хоффенхайм» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Хоффенхайм»).

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Хоффенхайм» — «Герта». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0