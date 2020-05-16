Фортуна — Падерборн 07 (16.05.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 16:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Фортуна» занимает 16 место с 22 очками, «Падерборн 07» — 18 место с 16 очками.

Последний матч между собой: «Падерборн 07» — «Фортуна» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Фортуна»).

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