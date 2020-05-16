Энергетик-БГУ — Динамо Брест. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (16.05.2020)

Составы команд:
«Энергетик-БГУ»: Artur Lesko, Aleksey Nosko, Artem Shkurdyuk, Artem Sokol, Jasurbek Yakhshiboev, Evgeny Yudchits, Jeremy Mavatu, Shakhboz Umarov, Aleksandr Svirepa, Dusan Bakic, David Teklo Twe.
«Динамо Брест»: Kiki Gabi, Artem Bykov, Sergei Krivets, Сергей Кисляк, Олег Веретило, Aleksandr Pavlovets, Vsevolod Sadovskiy, Павел Павлюченко, Mikhail Gordejchuk, Roman Yuzepchuk, Pavel Savitskiy.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0