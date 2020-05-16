Боруссия Д — Шальке-04 (16.05.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 16:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Боруссия Д» занимает 2 место с 51 очком, «Шальке-04» — 6 место с 37 очками.

Последний матч между собой: «Шальке-04» — «Боруссия Д» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Боруссия Д»).

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