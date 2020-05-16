Аугсбург — Вольфсбург: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.05.2020)

В 16:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

В турнирной таблице «Аугсбург» занимает 14 место с 27 очками, «Вольфсбург» — 8 место с 36 очками.

Последний матч между собой: «Вольфсбург» — «Аугсбург» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Вольфсбург»).

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