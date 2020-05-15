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    Юран: Спортивный принцип в ФНЛ был соблюден, команды ставят задачи в начале сезона

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    Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение о возобновлении РПЛ и досрочном завершении первенства ФНЛ.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    15 мая исполком РФС принял решение возобновить матчи РПЛ и Кубка России. Также было принято решение завершить сезон в ФНЛ по состоянию на 17 марта. Прямые путевки в элиту российского футбола получили «Ротор» и «Химки».

    «Я высказывал свое мнение о том, что возобновление чемпионата — неоправданный риск для футболистов, исходя из того, что этот риск есть. Тем более такая пауза может привести к травмам.

    Но я думаю, что руководство всё проанализировало и принимало решение не спонтанно. Если решили так, то нужно с уважением относиться к этому.

    Конечно, я считаю, что при принятии решения о завершении сезона в ФНЛ соблюдался спортивный принцип.

    Когда команды ставят задачи, они ставят их в начале чемпионата. И было сыграно уже большинство матчей.

    Бонус ли это для "Химок" или команда может быть не в лучшей форме в полуфинале Кубка? Конечно, мы параллельно будем выстраивать график, вести подготовку.

    К 18–19 июля будем проводить матчи, чтобы держать игроков в тонусе. Естественно, это никогда не заменит официальные матчи.

    Здесь большой плюс для нас, что средний возраст игроков 23-24 года, и они злые до побед. Думаю, лишний раз их не придется мотивировать.

    Они прекрасно понимают, что на кону будет стоять финал. Эмоций будет запредельно, может быть, они компенсируют график, который будет параллельно в премьер-лиге.

    Ну, в любом случае мы будем проводить контрольные матчи», — сказал Юран в эфире «Все на Матч!».

    Игры полуфинала Кубка России запланированы на 18 и 19 июля. В полуфинале «Химки» встретятся с победителем пары «Шинник» — «Урал». Напомним, матч в Ярославле не был сыгран из-за ненадлежащего качества поля. 0

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