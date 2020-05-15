Торпедо-БелАЗ — Городея (15.05.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 18:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч

Последний матч между собой: «Торпедо-БелАЗ» — «Городея» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Торпедо-БелАЗ»).

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