«СЭ»: «Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев»

Московскийвоспользовался опцией выкупа унападающего, которая прописана в арендном соглашении, сообщает «Спорт-Экспресс»

23-летний игрок перешел в московский клуб прошлой зимой. «Спартак» после аренды за 500 тысяч евро мог по условиями контракта выкупить футболиста, выплатив «Крыльям» 4,5 миллиона евро.

По данным издания, оформление сделки находится в финальной стадии, вопрос между клубами уже решен.

Личный контракт Соболева со «Спартаком» будет рассчитан на 4 года, а зарплата составит 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов.

В весенней части сезона игрок провел за «Спартак» 4 матча в РПЛ и Кубке, сделав 2 голевые передачи.

В первой части чемпионата Соболев сыграл в 18 матчах за «Крылья», забив 10 мячей. 0