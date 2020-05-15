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    «СЭ»: «Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев»

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    Московский «Спартак» воспользовался опцией выкупа у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева, которая прописана в арендном соглашении, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    23-летний игрок перешел в московский клуб прошлой зимой. «Спартак» после аренды за 500 тысяч евро мог по условиями контракта выкупить футболиста, выплатив «Крыльям» 4,5 миллиона евро.

    По данным издания, оформление сделки находится в финальной стадии, вопрос между клубами уже решен.

    Личный контракт Соболева со «Спартаком» будет рассчитан на 4 года, а зарплата составит 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов.

    В весенней части сезона игрок провел за «Спартак» 4 матча в РПЛ и Кубке, сделав 2 голевые передачи.

    В первой части чемпионата Соболев сыграл в 18 матчах за «Крылья», забив 10 мячей. 0

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