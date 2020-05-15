Четвертьфинал Кубка России «Шинник» — «Урал» может пройти на нейтральном поле

Президент «Урала»рассказал о том, когда и где может состояться четвертьфинальный матч Кубка России

«Первый шаг сделан, дай бог, чтобы сезон возобновился.Скорее всего, молодежное первенство не будет продолжено.

Нам сказали, что 21 июня будет матч чемпионата, 24-го — игра на Кубок России с "Шинником", а 28-го — снова чемпионат.

На кубок, по идее, мы должны играть в Ярославле, придется лететь. Но пока непонятно, где будем играть, может быть, на нейтральном поле», — цитирует Иванова «РИА Новости».

Изначально игра «Шинник» — «Урал» должна была пройти 4 марта в Ярославле, но матч был отменен из-за неудовлетворительного состояния газона.

Встречу перенесли в Химки, назначив дату 18 марта, однако 17-го из-за пандемии коронавируса футбольный сезон в России был приостановлен.

Победитель встречи «Шинник» — «Урал» в полуфинале сыграет с «Химками». 0