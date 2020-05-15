РПЛ представила структуру календаря возобновляемого сезона

Стадион «Зенита»
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В структуре календаря зафиксирован один день для проведения тура. В расписании матчей один тур может проходить в течение трех-четырех дней.
На данный момент структура выглядит следующим образом:
23 тур: 21 июня,
1/4 финала Кубка России: 24 июня,
24 тур: 28 июня,
25 тур: 1 июля,
26 тур: 5 июля,
27 тур: 8 июля,
28 тур: 12 июля,
29 тур: 15 июля,
1/2 финала Кубка России: 18-19 июля,
30 тур: 22 июля,
Финал Кубка России: 25 июля.
Добавим, что все матчи будут проведены при закрытых трибунах. 0