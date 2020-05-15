Назван самый богатый молодой спортсмен Великобритании

Издание Sunday Times Rich List составило свой список самых богатых молодых спортсменов в Великобритании.

В рейтинг входят спортсмены в возрасте до 30 лет, которые являются гражданами Великобритании или проживают на территории государства.

Возглавил список валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бейл, чей капитал оценен в 114 миллионов фунтов. На втором месте значится британский боксер Энтони Джошуа — 107 миллионов. Замкнул первую тройку французский легионер «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (50 миллионов).

Десятка лучших спортсменов Великобритании до 30 лет по заработанному состоянию выглядит следующим образом:

1. Гарет Бейл («Реал Мадрид»): 114 миллионов фунтов;

2. Энтони Джошуа (бокс): 107 млн;

3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»): 50 млн;

4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»): 34 млн;

5. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»): 34 млн;

6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»): 28 млн;

7. Н'Голо Канте («Челси»): 25 млн;

8. Гарри Кейн («Тоттенхэм»): 24 млн;

9. Даниел Старридж (без клуба): 22 млн;

10. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»): 21 млн. 0