Назван самый богатый молодой спортсмен Великобритании

В рейтинг входят спортсмены в возрасте до 30 лет, которые являются гражданами Великобритании или проживают на территории государства.
Возглавил список валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бейл, чей капитал оценен в 114 миллионов фунтов. На втором месте значится британский боксер Энтони Джошуа — 107 миллионов. Замкнул первую тройку французский легионер «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (50 миллионов).
Десятка лучших спортсменов Великобритании до 30 лет по заработанному состоянию выглядит следующим образом:
1. Гарет Бейл («Реал Мадрид»): 114 миллионов фунтов;
2. Энтони Джошуа (бокс): 107 млн;
3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»): 50 млн;
4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»): 34 млн;
5. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»): 34 млн;
6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»): 28 млн;
7. Н'Голо Канте («Челси»): 25 млн;
8. Гарри Кейн («Тоттенхэм»): 24 млн;
9. Даниел Старридж (без клуба): 22 млн;
10. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»): 21 млн. 0