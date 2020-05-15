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    Назван самый богатый молодой спортсмен Великобритании

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    Издание Sunday Times Rich List составило свой список самых богатых молодых спортсменов в Великобритании.

    Гарет Бейл
    Гарет Бейл

    В рейтинг входят спортсмены в возрасте до 30 лет, которые являются гражданами Великобритании или проживают на территории государства.

    Возглавил список валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бейл, чей капитал оценен в 114 миллионов фунтов. На втором месте значится британский боксер Энтони Джошуа — 107 миллионов. Замкнул первую тройку французский легионер «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (50 миллионов).

    Десятка лучших спортсменов Великобритании до 30 лет по заработанному состоянию выглядит следующим образом:

    1. Гарет Бейл («Реал Мадрид»): 114 миллионов фунтов;
    2. Энтони Джошуа (бокс): 107 млн;
    3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»): 50 млн;
    4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»): 34 млн;
    5. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»): 34 млн;
    6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»): 28 млн;
    7. Н'Голо Канте («Челси»): 25 млн;
    8. Гарри Кейн («Тоттенхэм»): 24 млн;
    9. Даниел Старридж (без клуба): 22 млн;
    10. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»): 21 млн. 0

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